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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРТРАНСНАФТА ВПЕРВЫЕ ТРАНСПОРТИРОВАЛА "ЛЕГКУЮ ТЕХАССКУЮ" WTI
12:33 08.06.2020
АО "Укртранснафта" 7 июня впервые транспортировала "легкую техасскую" нефть - West Texas Intermediate (WTI). Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
"После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что "легкая техасская" будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".
В компании напомнили, что в июле прошлого года Укртранснафта впервые транспортировала на Кременчугский НПЗ американскую нефть сорта Bakken, а 26 ноября 2019 года впервые начала прием в нефтетранспортную систему нефть сорта El Sharara (ливийская нефть).
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