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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ВВЕДЕННЫЕ РАНЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ С ОДНОГО БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
10:36 08.06.2020
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 июня 2020 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции Вилейского филиала белорусского предприятия ОАО «Молодечненский молочный комбинат».
«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 8 июня 2020 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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