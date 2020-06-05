Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 июня 2020 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции Вилейского филиала белорусского предприятия ОАО «Молодечненский молочный комбинат».

«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 8 июня 2020 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.