По итогам мая 2020 года международные резервы Украины сократились на 1,3% - до 25,3 млрд долл. США (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"По состоянию на 1 июня 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25371,800 млн долл. США (в эквиваленте). В мае они уменьшились на 1,3%, впрочем, остаются на уровне, близком к показателям начала года. Снижение резервов в течение прошлого месяца связано прежде всего с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В целом динамику резервов в течение месяца определили несколько факторов, и прежде всего - операции правительства по управлению государственным долгом.

На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1476,1 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 1009,2 млн долл. США уплачены по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 337,7 млн долл. США - по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, 60 млн долл. США - по обязательствам перед МВФ, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

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В НБУ добавили, что эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями в размере 418,8 млн долл. США, в том числе за счет размещения валютных ОВГЗ на 368,8 млн долл. США.

Вторым фактором пресс-служба называет операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, НБУ выкупал избыток валюты и пополнял международные резервы.

"Всего в мае Национальный банк выкупил 660,6 млн долл. США. Интервенции по продаже валюты не проводились", - констатировал регулятор.

Третьим фактором стала переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 73,4 млн долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка, заключили в пресс-службе.

По данным НБУ, международные резервы Украины в апреле 2020 года возросли почти на 0,8 млрд долл. США и по состоянию на 1 мая составили 25,7 млрд долл.