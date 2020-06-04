Евразийский банк развития готов рассмотреть возможность участия в финансировании проектов по импортозамещению в Евразийском экономическом союзе. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна и председателя правления Банка Андрея Бельянинова.

Стратегические цели ЕЭК и ЕАБР во многом совпадают: работа нацелена на развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечение экономического роста государств. Это особенно актуально с учетом реализации Распоряжения Евразийского межправительственного совета от 10 апреля 2020 года, где Банку предлагается интенсифицировать свою деятельность в поддержке союзных проектов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Ключевую роль должны играть крупные кооперационные проекты в промышленности с сильным интеграционным эффектом, предусматривающие создание продукции с высокой добавленной стоимостью», – подчеркнул Артак Камалян.

«Картой индустриализации и Картой агроиндустриализации Союза предложен перечень наиболее перспективных кооперационных проектов. Реализация совместных проектов позволит избежать дублирующие производства на территории ЕАЭС и снимет риски инвестирования в проекты», – отметил министр.

«Евразийский банк развития готов рассматривать предлагаемые ЕЭК проекты с целью их последующего финансирования. Сегодня в нашем текущем инвестиционном портфеле на долю промышленности приходится около 22%. Уверен, что здесь есть возможность для роста. Поэтому совместная работа с ЕЭК в этом направлении крайне актуальна», - сказал Андрей Бельянинов.

Он отметил, что важным критерием при отборе проектов для финансирования Евразийским банком развития является интеграционный эффект, возникающий при их реализации.

Как сообщает ЕЭК, другим направлением сотрудничества с ЕАБР может стать информационно-аналитическая работа. Банк рассмотрит предложение принять участие в подготовке обзора развития промышленности и анализа отдельных приоритетных отраслей в Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, на встрече был затронут вопрос включения ЕАБР наряду с коммерческими банками в отраслевые программы поддержки государств и национальных институтов развития. Стороны договорились обсудить этот вопрос на площадке Совета по промышленной политике ЕАЭС на уровне министров промышленности союзных стран.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.