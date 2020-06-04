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СОКРАЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ В СВЯЗИ С COVID-19 НАНЕСЛО ТЯЖЕЛЕЙШИЙ УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ МОЛДОВЫ


13:39 04.06.2020

Молдова может пострадать от последствий пандемии COVID-19 гораздо сильнее других европейских стран. К такому выводу пришли авторы совместного исследования ООН и Oxford Economics.

Серьезным ударом по экономике страны станет резкое сокращение объема денежных переводов от молдаван, работающих за границей, сообщает пресс-центр новостей ООН.

На настоящий момент в Молдове зарегистрировано 8548 случаев заражения коронавирусом, а более 300 человек умерли от него. Как говорится в докладе, в стране вовремя приняли необходимые меры, а система здравоохранения в целом справляется с лечением больных. Это дает надежду на то, что Молдова может выйти из карантина раньше других стран региона, а это чрезвычайно важно для восстановления экономики, которой COVID-19 нанес сокрушительный удар: ожидается, что сокращение ВВП во втором квартале может достичь 20 процентов.

В стране не развит туризм и торговля, которые очень сильно пострадали во многих других странах. Но слабое место молдавской экономики в том, что она слишком полагается на розничную торговлю, общепит и индустрию развлечений, то есть зависит от потребительского спроса. Последствия пандемии также чрезвычайно негативно сказываются на сфере услуг, где 70 процентов рабочей силы составляют женщины.

Кроме прямых последствий карантина, серьезна и угроза сокращения притока иностранной валюты. И это на фоне и без того большого дефицита бюджета. Ситуация усугубляется резким сокращением объема переводов, которые трудовые мигранты присылали своим близким из-за рубежа. По данным Международной организации по миграции за границей работает 27 процентов молдаван трудоспособного возраста. В 2019 году их денежные переводы составили 1,2 млрд долларов - это 16 процентов ВВП страны.

Вследствие пандемии COVID-19 и карантина многие из мигрантов потеряли работу и 20 процентов из них намерены вернуться домой. Экономисты считают, что объем денежных переводов, поступающих в страну из-за рубежа, сократится на 24-27 процентов. Генеральный секретарь ООН не раз призывал власти разных стран создать для всех трудовых мигрантов льготные условия пересылки денег на родину.

В подготовке исследования вместе с консалтинговой фирмой Oxford Economics участвовала группа сотрудников ООН в Молдове. Организация уже оказала стране финансовую помощь в размере миллиона долларов из специального фонда ООН для борьбы с COVID-19.
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