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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МАЗ СНОВА СТАЛ ЛИДЕРОМ УКРАИНСКОГО РЫНКА ГРУЗОВИКОВ


12:19 04.06.2020

ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» на фоне общего значительного спада смогло нарастить продажи на украинском рынке грузовиков в мае 2020 г.

Как сообщает информационно-аналитическая группа AUTO-Consulting, МАЗ не только занял 1-е место на украинском рынке грузовиков, но и контролировал 27% всех продаж.

Второе место досталось Ford, а на третьем - MAN.

В целом рынок грузовиков в мае немного увеличился в объемах, но все равно остается одним из самых пострадавших сегментов авторынка. По данным AUTO-Consulting, в мае было реализовано 229 единиц техники полной массой свыше 3,5 т, что на 51,6% меньше, чем год назад.

Увеличить продажи в мае смогли лишь 4 производителя: МАЗ, Ford, JAC и IVECO в тяжелом сегменте. Все остальные фиксировали спад продаж в сравнении с маем 2019-го.

По итогам 5 месяцев украинский рынок грузовиков уже недосчитался 43,7% прошлогодних продаж, а сам рынок еще не вышел за 1000 штук.
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