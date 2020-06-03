ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВВОЗИМЫХ БЕСПОШЛИННО В ЕАЭС ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ СНЯТ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ РЯДА ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ


10:09 04.06.2020

Совет Евразийской экономической комиссии в ходе заседания 3 июня принял решение на временной основе обнулить импортные пошлины на одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров, используемые для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий.

Как сообщает ЕЭК, в список данной продукции вошли, в частности, ортофосфорная кислота, перекись водорода, полимерная пленка, одноразовые шапочки и так далее. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Кроме того, Совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории Евразийского экономического союза клеенки, ряда видов текстильных материалов, ваты, лейкопластырей и других изделий. Окончательное решение по этому поводу примет Коллегия ЕЭК.

Перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза беспошлинно в целях реализации государствами-членами мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, определен решением Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года № 21. Соответствующая льгота предоставляется по 30 сентября текущего года. Кроме того, решением коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 года № 41 до этого же срока установлен запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2020
валюта курс
EUR 2.6773
USD 2.3885
RUB 3.4958
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6773 +0.0039
USD 2.3885 -0.0096
RUB 3.4958 +0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
USD 2.3930 2.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1200
EUR/RUB 76.8000 77.2000
USD/RUB 68.6000 68.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте