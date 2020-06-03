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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВВОЗИМЫХ БЕСПОШЛИННО В ЕАЭС ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ СНЯТ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ РЯДА ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ
10:09 04.06.2020
Совет Евразийской экономической комиссии в ходе заседания 3 июня принял решение на временной основе обнулить импортные пошлины на одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров, используемые для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий.
Как сообщает ЕЭК, в список данной продукции вошли, в частности, ортофосфорная кислота, перекись водорода, полимерная пленка, одноразовые шапочки и так далее. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
Кроме того, Совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории Евразийского экономического союза клеенки, ряда видов текстильных материалов, ваты, лейкопластырей и других изделий. Окончательное решение по этому поводу примет Коллегия ЕЭК.
Перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза беспошлинно в целях реализации государствами-членами мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, определен решением Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года № 21. Соответствующая льгота предоставляется по 30 сентября текущего года. Кроме того, решением коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 года № 41 до этого же срока установлен запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.
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