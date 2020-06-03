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КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


15:43 03.06.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в три главы Единых ветеринарных требований и соответствующие формы ветеринарных сертификатов, утвержденных решением комиссии Таможенного союза 7 апреля 2011 года.

Как сообщает ЕЭК, практика применения отдельных глав Единых ветеринарных требований и форм единых ветеринарных сертификатов показала, что ряд норм не полностью соответствует международным рекомендациям Кодекса здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.

Решения коллегии ЕЭК позволят исключить излишние ветеринарные требования, сохранив высокий уровень безопасности товаров животного происхождения. Кроме того, правовые акты Союза гармонизируются с международными стандартами, рекомендациями и руководствами.
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