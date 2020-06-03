Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство развития громад и территорий заключили соглашение о сотрудничестве в сфере консультационных услуг для поддержки подготовки Проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине.

Соглашение подписали 2 июня накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF), сообщили в пресс-службе Минрегиона.

По данным министерства, фонд предоставит 150 тыс. евро, чтобы поддержать имплементацию этого соглашения, сообщает Укринформ.

Ожидается, что в целом Проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине будет подкреплен кредитом в 300 млн евро от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам. Проект решит основные острые проблемы в секторе, в частности – недостаток долгосрочного капитала для малых и средних муниципалитетов Украины. А также – проблему нехватки поддержки во всем цикле подпроекта по энергоэффективности, включая: оценку проекта, материально-техническое обеспечение, администрирование договора, надзор и контроль за строительством, вводом в эксплуатацию, тестированием и приемкой выполненных работ. Существенного положительного экономического влияния можно достичь через расширение инвестиций и со значительной технической поддержкой, отметили в Минрегионе.

Проект повысит энергоэффективность 1000 зданий, преимущественно детсадов, больниц и школ. Он поможет предотвратить выбросы более 1 млн тонн двуокиси углерода (CO2). Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины. Путем включения мер для борьбы с COVID-19 проект улучшит среднесрочную устойчивость общественных зданий, в частности больниц, к пандемии.

Первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Василий Лозинский пояснил, что Минрегион и ЕИБ подписали соглашение, согласно которому будет организована подготовка предоставления низкопроцентного кредита в 300 млн евро с длительным сроком погашения для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора. В частности, термомодернизацию будут осуществлять путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения.

ЕИБ – это банк Евросоюза и институт долгосрочного кредитования. Это также единственный банк, владельцем которого являются государства-члены ЕС и который представляет их интересы. ЕИБ тесно сотрудничает с институтами Евросоюза для внедрения его политик.

Как крупнейший по объему многосторонний заемщик и кредитор ЕИБ обеспечивает финансирование и предоставляет экспертизу для надежных и стабильных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению политических целей ЕС. Более 90% деятельности ЕИБ происходит в Европе. Однако банк также помогает в реализации внешней политики и политики развития Евросоюза.

Трастовый фонд Восточного партнерства по технической помощи (The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) – это многозадачный и многоотраслевой инструмент финансирования для специальной технической поддержки в странах Восточного партнерства. Он предоставляет этим странам передовой опыт и ресурсы для улучшения производительности во время подготовки и имплементации проектов. Это упрощает мобилизацию финансирования для инвестиций, поддержанных ЕИБ. EPTATF обеспечивает высокую добавленную стоимость, поскольку лучшая подготовка проектов повышает их инвестиционную привлекательность и улучшает влияние инвестиций на развитие стран-бенефициаров.

Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р) – многосторонний донорский фонд объемом 200 млн евро для стимулирования инвестиций в муниципальные проекты по повышению энергоэффективности и охране окружающей среды в странах Восточного партнерства. Создание E5P инициировала Швеция во время председательства в ЕС в 2009 году. Он объединяет финансовые взносы ЕС и группы из 21 страны. Далее эти взносы используют для привлечения национальных средств и кредитов международных финансовых институтов.