Коллегия Евразийской экономической комиссии 2 июня утвердила Положение о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции государств-членов Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, в Положении определены требования к лабораториям, осуществляющим проведение генетической экспертизы, приводятся перечни ДНК-маркеров, необходимых для подтверждения достоверности происхождения племенной продукции, а также генетические заболевания, наличие которых необходимо проверять у племенных сельскохозяйственных животных.

После вступления документа в силу перемещаемые между странами ЕАЭС племенные производители (быки, жеребцы, бараны, козлы, хряки, олени и верблюды), а также семя и эмбрионы этих видов животных обязательно должны сопровождаться генетическими сертификатами.

«Разработанный с учетом международных требований единый порядок проведения в Союзе генетической экспертизы позволит исключить из системы воспроизводства некачественную племенную продукцию и носителей генетически детерминированных заболеваний, – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Комиссии Артак Камалян, – повысить эффективность производства животноводческой продукции, а также урегулировать процесс обращения племенной продукции при взаимной торговле».

Основная задача генетической экспертизы сельхозживотных – сдерживание распространения генетических заболеваний, вызывающих эмбриональную смертность, рождение нежизнеспособного приплода, снижение продуктивности, сроков хозяйственного использования животных и т.д. Кроме того, будут практически исключены ошибки при формировании сведений о происхождении животных, в первую очередь племенных производителей, продукция которых имеет значительный ареал распространения.

Нормативно-правовой акт разработан в соответствии с Договором о ЕАЭС и Соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС, подписанным главами правительств в октябре 2019 года.