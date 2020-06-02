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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК В ЕАЭС СТАЛИ ЕДИНЫМИ
10:10 03.06.2020
Переходный период по техрегламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», который был принят решением Совета Евразийской экономической комиссии в мае 2017 года и вступил в силу в ноябре 2018 года, завершился 1 июня 2020 года.
Как сообщает ЕЭК, он распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение на таможенной территории Союза и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях.
Для планомерного перехода производителей и продавцов на новые нормы, заложенные в техническом регламенте, комиссия установила переходный период. После его завершения требования безопасности к оборудованию для детских игровых площадок едины и обязательны для всех государств ЕАЭС.
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