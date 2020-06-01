Транзит российского газа по украинской территории за январь-май 2020 года достиг 20 млрд кубометров - это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины".

"Сегодня общий объем протранспортированного газа по украинской ГТС, в соответствии с новым транзитным соглашением с "Газпромом", достиг 20 млрд кубометров. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (36,9 млрд кубометров)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В январе-мае 2020 года средний суточный режим транзита составил 132 млн кубометров газа. Как отметили в ОГТСУ, суточный транзит вырос в марте и зафиксировался на уровне 150-155 млн кубометров в сутки.

"При сохранении такого темпа годовой объем транзита может достичь 52-55 млрд кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины", - подчеркнули в ОГТСУ.

Вместе с тем, напомнили в компании, с начала года ОАО "Газпром" полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из РФ (65 млрд кубометров в 2020 год).

"Со своей стороны ОГТСУ исполняет суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - добавили в компании.

30 декабря 2019 года в Вене завершились четырехдневные переговоры с ОАО "Газпром" о транзите газа по территории Украины. Стороны подписали новый транзитный контракт на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях по принципу "качай или плати".

Минимальные гарантированные объемы прокачки — 65 млрд кубометров газа на первый год, и 40 млрд кубометров в последующие 4 года. Таким образом, согласно заключенному договору, российская сторона платит законтрактованный объем транзита, независимо от того, качает ли она газ или нет.