Странам СНГ необходимо действовать сообща для минимизации влияния пандемии на экономику. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время заседания Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

"Мы смогли убедиться в острой необходимости дальнейшего углубления интеграции по ряду направлений сотрудничества. Вызванный пандемией глубочайший спад в мировой экономике, необходимость адаптироваться к новым реалиям вынуждают нас искать защитные механизмы и опорные точки развития, в первую очередь в рамках собственного региона, обладающего развитыми традиционными связями и доверительными отношениями", - сказал Сергей Румас.

Он отметил, что сейчас стратегической целью каждого государства является минимизация негативного влияния сложившейся ситуации на население и экономику, сохранение социально-экономической и финансовой стабильности.

"Однако в условиях взаимозависимости наших промышленных, сельскохозяйственных и транспортных комплексов решение этой задачи может быть достигнуто только сообща, совместными усилиями наших стран. На мой взгляд, наступает пора системных действий по реализации общей экономической стратегии, направленной на усиление самодостаточности Содружества, в первую очередь в сферах, обеспечивающих здоровье и жизнедеятельность людей", - подчеркнул премьер-министр.

По его мнению, целесообразно поручить Исполкому СНГ в ближайшее время организовать заседания отраслевых комитетов для обсуждения обусловленных пандемией проблемных вопросов, которые приводят к нарушению торговли и транспортного сообщения. Сергей Румас также считает необходимым разработать меры для повышения надежности функционирования кооперационных связей, чтобы не допустить срывов поставок комплектующих и остановки производств, повысить их устойчивость к внешним шокам.

"В перспективном плане предлагаю очертить совместные приоритеты развития с фокусировкой на отраслях, которые в настоящее время имеют решающее значение для сдерживания распространения вируса, а также могут приносить пользу экономике и в дальнейшем. Стоит также продумать возможность создания конверсионных производств для нужд региона, чрезвычайных ситуаций", - отметил он.

Премьер-министр обозначил особую значимость развития системы здравоохранения и способности ее реагирования на эпидемические угрозы.

"Еще совсем недавно мы даже не могли себе представить, насколько мировая экономика окажется зависимой от эпидемиологической обстановки, от эффективности медицины в ее борьбе с вирусной инфекцией. А сегодня развитие ситуации с коронавирусом - доминирующий фактор в выстраивании любых экономических прогнозов и планов", - обратил внимание он.

Сергей Румас положительно высказался об организованной Исполкомом СНГ работе Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств - участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. "Предлагаю создать на портале СНГ специализированную онлайн-площадку, которая позволит специалистам и ученым оперативно обмениваться мнениями и искать новые пути решения проблемы", - добавил он.

Глава правительства заявил о важности усиления взаимодействия между Исполкомом СНГ и ЕЭК.

Также премьер-министр отметил, что странам СНГ нужно завершить работу над созданием зоны свободной торговли услугами и подчеркнул, что центральным элементом экономической конфигурации Содружества остается сформированная в 2011 году многосторонняя зона свободной торговли с емкостью рынка более 280 млн человек. "На наш взгляд, ключевой задачей является дальнейшее раскрытие потенциала договора о ЗСТ. Прежде всего, это завершение работы над созданием зоны свободной торговли услугами, обеспечение безбарьерной торговой среды, упрощение таможенных процедур", - сказал он.

"Полагаю, что улучшение условий взаимного доступа на рынки может стать серьезным драйвером скорейшего восстановления наших экономик. Уверен, что совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть последствия пандемии и вернуть наши страны на рельсы устойчивого развития", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 6 ноября в Ташкенте (Узбекистан).