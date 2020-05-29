Взаимная торговля несырьевыми неэнергетическими товарами в Евразийском экономическом союзе выросла в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,1 млрд долл., или на 2,8%. Такая информация содержится в аналитическом исследовании торгового блока Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает ЕЭК, рост экспорта показали все товарные группы, кроме металлопродукции. Например, торговля продукцией машиностроения, доля которой в структуре продаж Союза составляет 26,5%, увеличилась на 0,5%. Торговля продовольственными товарами (доля 22,9%) выросла на 6,6%. Химическая продукция (ее доля в структуре торговли 16,5%) также увеличилась - на 1,6%.

Несырьевой неэнергетический экспорт ЕАЭС в третьи страны за I квартал текущего года продемонстрировал снижение на 8,2% - до 25,8 млрд долл. Наиболее существенно уменьшился экспорт металлопродукции (на 19,6%). Эта группа товаров занимает в структуре продаж ЕАЭС в третьи страны наибольшую долю - 32,7%. Снижение на 14% отмечается по химической группе (доля 20,5%) и на 8,2% – по лесобумажным товарам (доля 9,5%). При этом экспорт в третьи страны продовольствия (доля 23%) продемонстрировал положительную динамику и рост на 15,9%. Машиностроение (доля 9,3%) выросло на 0,3%.

«Следующий квартал по взаимной торговле несырьевыми неэнергетическими товарами вряд ли окажется в «зеленой» зоне, с учетом влияния эффектов от коронавируса и общего экономического спада в мире. В то же время и структура, и динамика торговли внутри Союза останется гораздо более благоприятной, чем с третьими странами, где спад может измеряться двузначными числами, – считает министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Отмечу, что если в стоимостном выражении торговля внутри ЕАЭС на фоне конъюнктуры рынка и ценовых условий, скорее всего, уйдет в отрицательную зону, то физические объемы поставок продолжат расти, в отличие от внешнего контура».

Удельный вес несырьевых неэнергетических товаров во взаимной торговле стран-членов ЕАЭС в I квартале 2020 года составил 73,4% (в январе-марте 2019 года – 65,4%). В структуре экспорта в третьи страны такие товары заняли 39,5% (37,5%). Индекс физического объема внутренней торговли несырьевыми неэнергетическими товарами по итогам I квартала оказался на уровне 24,3%, показав рост по всем отраслям. Одновременно физический объем экспорта таких товаров в третьи страны увеличился только на 3,9%, продемонстрировав снижение по таким группам, как «металлопродукция» и «разные промышленные товары».