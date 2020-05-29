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СОВЕТ ЕЭК РАССМОТРЕЛ РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ СОЮЗА


10:16 29.05.2020

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 27 мая рассмотрены наиболее чувствительные препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и даны поручения по их устранению.

Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян рассказал о совместной со странами «пятерки» работе по устранению наиболее чувствительных препятствий и о достигнутых результатах.

Так, одно из них - возможное введение запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов из Казахстана. Это препятствие было выделено Россией в рамках консультаций заместителей министров стран Союза с Комиссией. Такое требование было включено в проект приказа «О введении запрета на вывоз с территории Республики Казахстан лома и отходов цветных и черных металлов», которое распространялось на страны Союза.

Министр отметил, что в случае принятия этого проекта приказа возможно появление нового препятствия. Согласно праву Союза, в рамках функционирования внутреннего рынка во взаимной торговле товарами страны «пятёрки» не применяют меры нетарифного регулирования.

Гегам Варданян отметил, что результатом консультаций с участием заместителей министров государств-членов Союза стало решение Казахстана о нецелесообразности введения запрета на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов со своей территории.

«Мы выражаем признательность казахстанским коллегам за плодотворную работу и принятие конструктивного решения, - отметил Гегам Варданян. - Благодаря совместным усилиям мы смогли заблаговременно устранить возможные препятствия для эффективного функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, что показывает высокий уровень взаимопонимания».

Министр подчеркнул, что формат взаимодействия на уровне заместителей министров правительств «пятерки» по обсуждению чувствительных препятствий внутреннего рынка Союза обеспечил высокую скорость принятия решений.

Как сообщает ЕЭК, в рамках обсуждения следующего чувствительного препятствия Совет ЕЭК поручил уполномоченным органам «пятерки» представить в комиссию до 1 августа 2020 года предложения в проект плана мероприятий по созданию условий беспрепятственного перемещения товаров Союза с территории одной страны на территорию другой, не имеющей общей границы ни с одним из государств-членов ЕАЭС, с учетом контроля перевозки с использованием электронных навигационных пломб.
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