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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ РЯДА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
12:02 01.04.2020
По итогам заседания 31 марта коллегии ЕЭК принято решение о введении «второго пакета» мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров.
Как сообщает ЕЭК, среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня.
Решение вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.
Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.
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