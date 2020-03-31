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S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ ЕАБР НА УРОВНЕ «BBB/A-2» И ПЕРЕСМОТРЕЛО ПРОГНОЗ СО «СТАБИЛЬНОГО» НА «НЕГАТИВНЫЙ»
14:12 31.03.2020

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Евразийского банка развития (ЕАБР) на уровне «BBB/A-2». Подтвержден рейтинг Банка и по национальной шкале — «kzAAA».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, также пересмотрен прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный».

Как отмечают в агентстве, прогноз обусловлен продолжающимся быстрым ростом портфеля Банка и волатильностью мировой экономики, связанной с распространением коронавируса COVID-19 и резким снижением цен на нефть.

«После того как инвестиционный портфель ЕАБР значительно вырос, на 47%, в 2018 году, он увеличился еще на 27%, составив 4,3 млрд долл. по состоянию на конец 2019 года (3,4 млрд долл. в конце 2018 года). Это было связано, главным образом, с вложениями в новые крупные инфраструктурные проекты. Мы прогнозировали увеличение инвестиционного портфеля ЕАБР, однако его рост стал более значительным, чем мы ожидали», — отмечают в S&P Global Ratings.

«Говорить о негативном влиянии развивающегося экономического кризиса на портфель банка сейчас преждевременно. ЕАБР проводит стресс-тестирование своего портфеля и регулярно мониторит исполнение обязательств своих клиентов. Что касается роста кредитного портфеля, Банк является многосторонней финансовой организацией, задача которой способствовать развитию экономик стран-участниц, поэтому финансирование проектов транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленности и других стратегически важных отраслей является приоритетным. При этом S&P не учитывает в своих расчетах капитал до востребования в объеме 5,5 млрд долл., который был сформирован акционерами ЕАБР для обеспечения его текущих и будущих обязательств перед кредиторами и инвесторами», - отметил Дмитрий Ладиков-Роев, член Правления, управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.
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