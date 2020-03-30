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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТРАНЫ ЕАЭС НАМЕТИЛИ НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
11:23 31.03.2020
Опубликовано Распоряжение внеочередного Совета ЕЭК (состоялся 25 марта) о реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и устранению негативных последствий для экономик государств ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, в документе говорится о формате взаимодействия между государствами Союза в новых условиях.
Так, правительствам стран предлагается исходить из необходимости оперативно проводить предварительные консультации на уровне членов Совета Комиссии по проектам нормативных актов о введении временных ограничений, связанных с исключительной необходимостью реагирования на распространение COVID-19.
При этом комиссии необходимо обеспечивать проведение соответствующих консультаций не позднее 2 календарных дней. Также странам ЕАЭС, инициирующим временные ограничения, предлагается предусмотреть предложения о возможности оказания гуманитарной помощи.
Комиссии во взаимодействии с правительствами стран Союза необходимо до 3 апреля подготовить предложения по формированию пакета системных мер по предупреждению и распространению инфекции COVID-19 в условиях пандемии на территории ЕАЭС.
Подробнее с текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
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