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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


SAP ПРЕДСТАВИЛА РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ СТРАН СНГ
13:08 30.03.2020

SAP анонсировала новые возможности и инструменты для digital-обучения. Инициатива поможет в сложной для всех стран ситуации поддержать специалистов, которые продолжают учиться несмотря на ограничения.

«Вряд ли можно найти страну, на которую пандемия COVID-19 не оказала разрушительного влияния. В это непростое время очень важно обеспечить студентов, преподавателей и отраслевых специалистов доступом к безопасной образовательной среде, где они смогут учиться в онлайн-формате без риска для себя и окружающих. SAP окажет им необходимую поддержку, открыв доступа к лучшим цифровым сервисам, чтобы обеспечить непрерывность знаний на пути к инновациям», - прокомментировал со-управляющий директор и член правления SAP SE Кристиан Кляйн.

Основой для инициативы станут три главных направления - массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), доступ к учебному контенту для крупнейших университетов и участников программы Университетский Альянс SAP и SAP Young Thinkers. Курсы будут постоянно адаптироваться и улучшаться с учетом отзывов и специфических требований участников.

Отмеченная целым рядом наград MOOC-платформа openSAP будет полезна тем, кто интересуется новыми технологиями, инновациями и цифровой экономикой. Так среди предложенных здесь курсов можно найти материалы по RPA, data science, машинному обучению, искусственному интеллекту, IoT, Java и многому другому. На openSAP также есть множество форумов, где можно общаться с коллегами и задавать вопросы экспертам. Курсы доступны без ограничений, в любое время, в любом месте и с любого устройства. А подкасты и курсы в формате микрообучения предоставляют пользователям самостоятельный контент, который легче усваивается благодаря небольшим объемам информации. Для регистрации участнику должно быть больше 16 лет, однако сами курсы не имеют возрастных ограничений.

В течение 90 дней четыре курса будут бесплатно доступны для всех студентов, обучающихся в одном из 3800 вузов, входящих в глобальную академическую программу Университетский Альянс SAP, а также заинтересованных в развитии карьеры в рамках экосистемы SAP. Курсы посвящены ключевым решениям SAP - SAP S/4HANA, SAP S/4HANA Cloud Finance, SAP SuccessFactors Employee Central и SAP HANA. Материалы доступны на разных языках, курсы включают различные обучающие форматы. Кроме этого, студенты смогут выполнять и практические задания, это облегчит их подготовку к экзамену и прохождение сертификации SAP global certification, при этом одна попытка будет абсолютно бесплатной.

В странах СНГ для вузов-участников Университетского Альянса SAP, использующих системы SAP на хостинге Университетского/Академического центра компетенции SAP, будет бесплатно открыт доступ к курсу на базе SAP S/4HANA «Построение бизнес-процессов интеллектуального предприятия». Он подготовлен совместно с экспертами Международного академический центра компетенции «Политехник-SAP» Центра НТИ «Новые производственные технологии», Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Материалы курса содержат презентации, конспекты, тесты, видеолекции и вебинары и, самое важное, инструкции для студентов по выполнению практических заданий. Все это обеспечивает хорошую основу для прохождения студентами курса по SAP S/4HANA в условиях дистанционного обучения.

Чтобы поддержать школьников, студентов и преподавателей столкнувшихся с закрытием учебных заведений, материалы программы SAP Young Thinkers открыты для всех на www.sap.com/young-thinkers.

SAP Young Thinkers - база для формирования цифровой грамотности нового поколения, инициатива вдохновляет молодежь на образование и карьеру в областях STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика). Школьники, студенты и начинающие ИТ-специалисты могут изучить новаторские методологии и технологии в сфере программирования, которые помогут им в дальнейшем.

Программа SAP Young Thinkers объединяет сотрудников и партнеров SAP, главная ее цель – помочь молодому поколению получить знания с фокусом на компьютерные науки, экономику, а также решение задач в контуре 17 Целей в области устойчивого развития ООН.

SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 413 000 клиентов в 180 странах по всему миру. В 1992 был открыт офис SAP SE в Москве, за прошедшие 27 лет появились представительства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Сейчас количество сотрудников SAP CIS – около 1300 человек, компания представлена во всех странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыл центр исследований и разработки SAP Labs, у которого также есть подразделение в Санкт-Петербурге.

SAP – единственный международный разработчик с Центром обработки данных в России, компания постоянно расширяет его мощности. Более 27 лет SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса на базе инновационных решений. В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового лидерства SAP - инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнерами.

Компания активно инвестирует в обучение, повышая компетенции и развивая экспертизу экосистемы. Более135 вузов в России и СНГ получают бесплатный доступ к ПО SAP для реализации образовательных целей. С 2017 года было открыто 16 SAP Next-GenLab, центров инноваций для студентов и молодых ИТ-специалистов.
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