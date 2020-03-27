В 2020 году темп прироста ВВП Армении замедлится до 5,6% на фоне исчерпания эффекта низкой базы сравнения в секторе добычи руд, а также сокращения чистого экспорта из-за слабого внешнего спроса. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по Республике Армения, подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в 2019 году рост экономики Армении ускорился до 7,6%, с 5,2% годом ранее. Основными факторами улучшения экономической динамики тогда стали расширение потребления домашних хозяйств и восстановление добычи полезных ископаемых.

В этом году экономическую активность поддержат позитивная динамика в отраслях обрабатывающей промышленности и строительстве, а также восстановление производства в сельском хозяйстве. Эксперты Банка считают, что стимулирующее влияние налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики на внутренний спрос послужит дополнительным фактором экономического развития. Аналитики ЕАБР ожидают роста ВВП в среднесрочном периоде вблизи потенциального уровня, оцениваемого около 5%. Экономическая активность будет определяться динамикой производительности труда и инвестиционного спроса. В долгосрочной перспективе укреплению экономики будут содействовать улучшение деловой и инвестиционной среды в стране на фоне реализации структурных реформ правительства.

Инфляция по итогам прошлого года замедлилась до 0,7% под воздействием укрепления драма к валютам стран — основных торговых партнеров, слабого внешнего инфляционного фона, а также особенностей структуры потребления и ценообразования на товарных рынках. Прогноз ЕАБР предполагает сохранение низкого уровня инфляции в 2020 году вследствие слабой ценовой конъюнктуры и медленных темпов экономического роста в странах — основных торговых партнерах Армении.

По мнению авторов обзора, в краткосрочном периоде в стране преобладают риски ослабления деловой активности, обусловленные снижением как спроса, так и предложения, в результате последствий пандемии коронавируса. Сокращение трансграничных грузоперевозок может привести к сбоям в поставках товаров промежуточного потребления. Меры по предотвращению распространения вируса могут отрицательно сказаться и на деловой активности. Эксперты Банка считают, что наиболее уязвимыми являются промышленность, торговля и такие отрасли сферы услуг, как культура, развлечения и отдых, проживание и общественное питание.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.