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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ ГРАНИЦА ЗАКРЫТА С 30 МАРТА
10:14 30.03.2020
Россия полностью закрывает свои границы с 30 марта. Соответствующее распоряжение № 763-р подписал 27 марта глава правительства Михаил Мишустин.
«Принято решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», - говорится в документе, который опубликован на сайте правительства РФ.
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