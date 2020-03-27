СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ ГРАНИЦА ЗАКРЫТА С 30 МАРТА

10:14 30.03.2020 Россия полностью закрывает свои границы с 30 марта. Соответствующее распоряжение № 763-р подписал 27 марта глава правительства Михаил Мишустин. «Принято решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», - говорится в документе, который опубликован на сайте правительства РФ.