В ЕАЭС обнулены пошлины на товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Соответствующее решение на заседании 16 марта принял Совет ЕЭК.

По словам члена коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, «решение распространяется прежде всего на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией, защиты и лечения населения с освобождением от уплаты ввозной пошлины будет осуществляться на основании подтверждения целевого назначения национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранения».

Как сообщает ЕЭК, решение распространяется на медицинские товары, ввезенные на таможенную территорию Евразийского экономического союза с 16 марта 2020 года, и будет действовать до 30 сентября 2020 года.