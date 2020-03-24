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ЕЭК КОНТРОЛИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЫНКАХ
11:06 25.03.2020

Евразийская экономическая комиссия выделила приоритетные направления своей деятельности в сфере защиты конкуренции и антимонопольного регулирования. Коллегия ЕЭК на заседании 24 марта в Москве одобрила проект соответствующего годового отчета.

Как сообщает ЕЭК, он будет опубликован на сайте Евразийского экономического союза после его рассмотрения Высшим Евразийским экономическим советом.

Согласно документу, в 2019 году комиссия рассмотрела 17 заявлений по признакам нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. Самыми распространенными из них оказались: злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная конкуренция. Также антимонопольным блоком комиссии было проведено девять расследований и рассмотрено восемь дел по фактам нарушений правил конкуренции на рынках ЕАЭС.

Однако существуют случаи, при которых расследования и возбуждения дела можно избежать. Механизм «мягкого регулирования» был внедрен в право Союза относительно недавно, но уже в минувшем году комиссия разработала семь предложений по устранению нарушений правил конкуренции на различных рынках Союза. По словам члена коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серика Жумангарина: «это позволяет сместить акценты с наказания на превентивные меры, которые обеспечивают создание конкурентных условий на трансграничных рынках Союза».

Другое направление работы – постоянный мониторинг цен на некоторые товары, при импорте которых применяется антидемпинговая пошлина. Он помогает защитить интересы потребителей и производителей, соблюсти равные конкурентные условия для всех игроков рынка.

Международное сотрудничество также является одним из основных направлений работы комиссии. С целью улучшения антимонопольного законодательства ЕАЭС изучаются лучшие мировые практики ведущих антимонопольных (конкурентных) ведомств, ведется сотрудничество с такими организациями как ОЭСР, ООН, СНГ и др.

Успешной формой взаимодействия комиссии с деловым сообществом в 2019 году стали выездные заседания Общественной приемной, которые доказали свою состоятельность, даже если судить по растущему интересу к ним со стороны бизнеса. Например, в прошлом году в них приняло участие в три раза больше предпринимателей, чем годом ранее. Встречи представителей ЕЭК с бизнесом в формате приемных прошли в 23-х городах всех пяти государств Союза.
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