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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СОЗДАНИЕ ЮВЕЛИРНОГО ЭКСПОРТНОГО БЮРО ОБСУЖДАЮТ В ЕАЭС
10:17 23.03.2020

Перспективы создания Евразийского ювелирного экспортного бюро обсуждены в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве в ходе совещания, которое было организовано промышленным блоком ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, в нем приняли участие уполномоченные органы и бизнес ювелирной отрасли стран ЕАЭС.

Итоги совещания показали, что несмотря на признание большинством сторон объективной необходимости создания бюро, многие вопросы по его формированию остаются дискуссионными. Это касается, в частности, направлений деятельности бюро, его организационно-правовой формы, порядка взаимодействия с государственными органами, условий членства, особенностей финансирования деятельности и распределения взносов, а также порядка определения стандартов качества и соответствия ГОСТам. Кроме того, поднимался вопрос о необходимости наделения Евразийского ювелирного экспортного бюро особым статусом.

Также активно обсуждалось предложение представителя российского бизнеса по обнулению ввозных пошлин на бриллианты массой до 0,3 карата. Учитывая разные позиции сторон, дискуссия по этому вопросу будет продолжена. Для выработки окончательного решения белорусской стороной было предложено организовать встречу на уровне ведущих производителей ювелирной отрасли.

Участники совещания поддержали инициативу представителей армянского бизнеса о проведении Евразийского ювелирного конгресса. Такой конгресс, совмещенный с регулярными ювелирными ярмарками, может стать современной профессиональной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов ювелирной отрасли ЕАЭС.
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