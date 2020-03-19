Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно со странами ЕАЭС формирует пакет мер по сохранению макроэкономической стабильности в связи с распространением коронавируса COVID-19.

"Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС формирует пакет мер реагирования по сохранению макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на евразийском пространстве в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - заявил министр по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, который принимал участие в бизнес-диалоге с представителями предпринимательского сообщества государств ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, сформирована рабочая группа для выработки согласованных мер и рекомендаций в связи с распространением коронавируса.

Первоочередными мерами станет точечное регулирование в области таможенно-тарифной политики, меры по недопущению дезинтеграции внутреннего рынка ЕАЭС, а также "меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке с целью недопущения расхождений валютных курсов стран ЕАЭС для снижения складывающихся валютных рисков".

В настоящее время в ЕЭК готовят перечень жизненно важных товаров медицинского назначения для контроля и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на которые будут распространяться специальные меры тарифно-таможенного регулирования. "Кроме того, в качестве мер краткосрочного периода рассматривается компенсация рисков производственных цепочек на национальных рынках и также экспортоориентированных компаний. Для этого планируется снижение импортного тарифа на ряд товаров (комплектующие, сырье, материалы), что будет способствовать компенсации текущих и предстоящих потерь производственных компаний для поддержания их стабильной работы", - говорится в сообщении.

Рассматривается также предложение бизнес-сообщества о мерах "по стабилизации экономической ситуации на евразийском пространстве, в том числе снижение риска волатильности курсов национальных валют с переходом на расчеты в национальных валютах государств-членов ЕАЭС". Также бизнес выступил с инициативой пересмотреть список чувствительных сельскохозяйственных товаров с учетом изменившейся ситуации с сельхозпроизводством на внутреннем рынке ЕАЭС.

"Мы возьмем в работу предложения от стран Союза. Будем обсуждать развязки и возможности", - сказал Слепнев. Министр также обратился к бизнесу с просьбой активно взаимодействовать с национальными правительствами и оперативно направлять идеи, предложения, схемы по регулированию экономической ситуации на рынке.