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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВТОРОЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН БЕЛОРУССКИХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТКРЫЛСЯ В КИЕВЕ
15:04 18.03.2020
Второй фирменный магазин белорусских кондитерских изделий открылся 16 марта в Киеве (Бульвар Леси Украинки, 34).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», здесь представлен широкий ассортимент продукции таких известных белорусских фабрик, как «Коммунарка», «Спартак», «Красный Мозырянин», «Красный пищевик».
Еще один фирменный магазин белорусских кондитерских изделий работает в Киеве (ул. Вадима Гетьмана, 1) с конца февраля текущего года.
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