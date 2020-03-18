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ВТОРОЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН БЕЛОРУССКИХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТКРЫЛСЯ В КИЕВЕ

15:04 18.03.2020 Второй фирменный магазин белорусских кондитерских изделий открылся 16 марта в Киеве (Бульвар Леси Украинки, 34). Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», здесь представлен широкий ассортимент продукции таких известных белорусских фабрик, как «Коммунарка», «Спартак», «Красный Мозырянин», «Красный пищевик». Еще один фирменный магазин белорусских кондитерских изделий работает в Киеве (ул. Вадима Гетьмана, 1) с конца февраля текущего года.