ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК СОГЛАСОВАЛА СРОК ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА САХАР В БЕЛАРУСИ ДО КОНЦА 2020 ГОДА
12:37 18.03.2020

Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый кристаллический сахар в Беларуси с 31 марта до 31 декабря 2020 года включительно.

Ранее в соответствии с договором о ЕАЭС в Республике Беларусь с 1 января по 30 марта было введено госрегулирование. Установлены предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и реализуемый в Беларуси сахар, а также предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

Основанием для введения государственного ценового регулирования было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства белого сахара как в странах Евразийского экономического союза, так и на мировом рынке.

Введение этой меры позволило устранить негативное влияние диспаритета цен на указанный продукт на внутреннем рынке Беларуси и стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских производителей.

Решение коллегии комиссии помогает закрепить этот экономический эффект.

Как сообщает ЕЭК, введение Беларусью временного государственного регулирования цен на сахар не мешает входу на рынок этой страны предприятий других государств-членов, а также не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2020
валюта курс
EUR 2.6335
USD 2.3673
RUB 3.1913
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6840 +0.0505
USD 2.4413 +0.074
RUB 3.1575 -0.0338
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6800 2.7000
USD 2.4450 2.4700
RUB 3.1450 3.1800
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0980
EUR/RUB 84.4000 86.4000
USD/RUB 77.0000 78.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте