Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый кристаллический сахар в Беларуси с 31 марта до 31 декабря 2020 года включительно.

Ранее в соответствии с договором о ЕАЭС в Республике Беларусь с 1 января по 30 марта было введено госрегулирование. Установлены предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и реализуемый в Беларуси сахар, а также предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

Основанием для введения государственного ценового регулирования было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства белого сахара как в странах Евразийского экономического союза, так и на мировом рынке.

Введение этой меры позволило устранить негативное влияние диспаритета цен на указанный продукт на внутреннем рынке Беларуси и стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских производителей.

Решение коллегии комиссии помогает закрепить этот экономический эффект.

Как сообщает ЕЭК, введение Беларусью временного государственного регулирования цен на сахар не мешает входу на рынок этой страны предприятий других государств-членов, а также не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом.