ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ТАМОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЕАЭС ВКЛЮЧИЛИ КАРУСЕЛИ И ЗВЕРИНЦЫ
10:15 18.03.2020

Коллегия ЕЭК дополнила перечень товаров, в отношении которых таможенные органы принимают решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, товарной позицией 9508 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, речь идет о включении в перечень каруселей, качелей, тиров и прочих аттракционов, а также передвижных цирков, театров и зверинцев.

Тем самым созданы условия для таможенного декларирования этих товаров в соответствии со статьей 117 Таможенного кодекса Союза, где определен ряд особенностей.

В частности, товар в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном, который перевозится через союзную границу в виде отдельных компонентов в течение установленного периода, может декларироваться путем подачи нескольких деклараций в отношении компонентов такого товара с указанием классификационного кода готового изделия.

Таким образом, принятое решение позволит снизить временные затраты и финансовые издержки предпринимателей при декларировании каруселей, качелей, передвижных зверинцев и других товаров позиции 9508 ТН ВЭД Союза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2020
валюта курс
EUR 2.6335
USD 2.3673
RUB 3.1913
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6335 -0.0056
USD 2.3673 +0.0037
RUB 3.1913 +0.0219
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6420 2.6680
USD 2.4050 2.4280
RUB 3.1650 3.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0940 1.1030
EUR/RUB 82.7000 84.3000
USD/RUB 75.2000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте