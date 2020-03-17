|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ТАМОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЕАЭС ВКЛЮЧИЛИ КАРУСЕЛИ И ЗВЕРИНЦЫ
10:15 18.03.2020
Коллегия ЕЭК дополнила перечень товаров, в отношении которых таможенные органы принимают решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, товарной позицией 9508 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
Как сообщает ЕЭК, речь идет о включении в перечень каруселей, качелей, тиров и прочих аттракционов, а также передвижных цирков, театров и зверинцев.
Тем самым созданы условия для таможенного декларирования этих товаров в соответствии со статьей 117 Таможенного кодекса Союза, где определен ряд особенностей.
В частности, товар в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном, который перевозится через союзную границу в виде отдельных компонентов в течение установленного периода, может декларироваться путем подачи нескольких деклараций в отношении компонентов такого товара с указанием классификационного кода готового изделия.
Таким образом, принятое решение позволит снизить временные затраты и финансовые издержки предпринимателей при декларировании каруселей, качелей, передвижных зверинцев и других товаров позиции 9508 ТН ВЭД Союза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2020
Курсы в банках
на 18.03.2020
Конвертация в банках
на 18.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте