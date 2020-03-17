Коллегия ЕЭК дополнила перечень товаров, в отношении которых таможенные органы принимают решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, товарной позицией 9508 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, речь идет о включении в перечень каруселей, качелей, тиров и прочих аттракционов, а также передвижных цирков, театров и зверинцев.

Тем самым созданы условия для таможенного декларирования этих товаров в соответствии со статьей 117 Таможенного кодекса Союза, где определен ряд особенностей.

В частности, товар в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном, который перевозится через союзную границу в виде отдельных компонентов в течение установленного периода, может декларироваться путем подачи нескольких деклараций в отношении компонентов такого товара с указанием классификационного кода готового изделия.

Таким образом, принятое решение позволит снизить временные затраты и финансовые издержки предпринимателей при декларировании каруселей, качелей, передвижных зверинцев и других товаров позиции 9508 ТН ВЭД Союза.