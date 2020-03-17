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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РАСШИРЕН ПЛАН РАЗРАБОТКИ ТЕХРЕГЛАМЕНТОВ
15:07 17.03.2020
Совет ЕЭК внес изменения в План разработки технических регламентов ЕАЭС. Его планируется дополнить позициями по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники и по конкретизации требований к мебельной продукции.
В техническом регламенте ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» будут актуализированы требования по контролируемой номенклатуре опасных веществ и ограничению их содержания в изделиях. Расширится область применения техрегламента, который ограничит содержание опасных веществ также в электрических батареях и аккумуляторах. Их широкое применение создает риски для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, предлагается установить требования по утилизации изделий электротехники и радиоэлектроники, утративших свои потребительские свойства.
Разработчиком изменений определена Республика Беларусь. Процедура внутригосударственного согласования изменений в техрегламент должна завершиться в IV квартале 2022 года.
Как сообщает ЕЭК, изменения в технический регламент Союза «О безопасности мебельной продукции» предполагают уточнить область применения и отдельные требования к мебельной продукции, в частности по механической и химической безопасности. Кроме того, должен быть определен перечень химических веществ, которые обладают эффектом суммации, и установлен срок действия протоколов испытаний.
Разработчик изменений – Российская Федерация. Процедура внутригосударственного согласования изменений в техрегламент в странах ЕАЭС должна завершиться во II квартале 2022 года.
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