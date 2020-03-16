В транспортных бумажных документах участников внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза не потребуются дополнительные отметки органов таможни, если таможенные операции совершаются в электронном виде. Совет ЕЭК 16 марта одобрил соответствующее решение Евразийского межправсовета, которое может быть принято главами правительств союзных стран в апреле этого года.

По мнению членов Совета ЕЭК, это поможет более эффективно применять электронные таможенные документы, экономить ресурсы таможенников, международных перевозчиков и других участников ВЭД. Ведь проставление отметок еще и на бумаге – дополнительно к сведениям, вносимым в информационные системы таможни, – значительно увеличивает, например, время совершения таможенных операций, что нивелирует эффект от внедрения современных таможенных технологий.

Как сообщает ЕЭК, наиболее остро эта проблема затрагивает морской и железнодорожный транспорт. Таможенникам приходится одновременно обрабатывать от нескольких десятков транспортных документов при железнодорожных перевозках до нескольких тысяч при морских – с проставлением физической отметки на каждом из них.

Евразийская экономическая комиссия предварительно провела комплексный анализ ситуации, придя к ряду выводов. Во-первых, таможенные органы с учетом достигнутого в Союзе уровня развития информационных систем не нуждаются в том, чтобы дополнительно штамповать бумажные транспортные (перевозочные) документы. Во-вторых, такие отметки требуются, прежде всего, самим участникам ВЭД и другим госорганам – как подтверждение совершения операций – из-за недостаточно активного использования ими электронного обмена данными в своей деятельности.

Кроме того, национальные акты, регламенты отдельных (не таможенных) ведомств во многих случаях не учитывают, что большинство операций таможенные органы уже давно производят в электронном виде. Такие акты и регламенты, независимо от того, совершались таможенные операции в электронном виде или нет, предусматривают наличие отметок на бумажных экземплярах товаросопроводительных документов. От этого зависит дальнейший алгоритм действий с товарами, например возможность вскрытия грузового отсека транспортного средства органами полиции, выдача разрешений на погрузку товаров и т.д. По этим причинам участники ВЭД, в том числе перевозчики, вынуждены обращаться к таможенным органам за отметками.

При положительном решении Межправсовета будет введен переходный период. Отменить бумажное дублирование таможенных отметок планируется с 1 февраля 2021 года.