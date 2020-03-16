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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УТВЕРЖДЕН ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА» В ЕАЭС НА 2020 ГОД
11:16 17.03.2020
Совет ЕЭК принял детализированный план по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.
Как сообщает ЕЭК, документ служит одним из инструментов управления проектом по развитию и внедрению механизма «единого окна» в государствах-членах Союза.
План предусматривает анализ оборота данных и формирование матрицы данных ВЭД для реализации положений эталонной модели национального механизма «единого окна»; совершенствование и реализацию подходов по оптимизации бизнес-процессов; подготовку концепции формирования цифровой таможни; оптимизацию и реализацию общих процессов, задействованных в обеспечении функционирования национальных «единых окон» и т.д.
Конечной целью реализации плана является формирование организационно-правовых и технических основ сближения и развития национальных «единых окон», а также обеспечение их взаимодействия и совместимости.
Реализация механизма «единого окна» создает условия для упрощения процедур международной торговли и развития бизнеса.
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