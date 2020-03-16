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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРТРАНСНАФТА РАЗГРУЖАЕТ ВТОРОЙ ТАНКЕР С НЕФТЬЮ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
09:53 17.03.2020
АО «Укртранснафта» 16 марта начало разгрузки на нефтяном терминале «Южный» второго танкера с 80 тыс. тонн нефти, поступившей для Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртнаснафта" в Facebook.
"16 марта 2020 года АО«Укртранснафта» начало разгрузки на Морском нефтяном терминале «Южный» второго танкера с нефтью сорта Urals объемом 80 тыс. тонн в рамках договора между АО «Укртранснафта» и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО «Белорусская нефтяная компания», о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
В Укртранснафте отметили, что дальше нефть протранспортируют по нефтепроводу «Одесса - Броды» и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода «Дружба» в Мозырский НПЗ.
Кроме того, Укртранснафта обеспечивает "надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals" в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с контрактными обязательствами.
С 1 января 2020 года РФ прекратила поставлять нефть в Беларусь из-за разногласий по цене на сырье. Тогда правительство и нефтеперерабатывающие заводы Беларуси начали поиски альтернативных маршрутов поставок, в том числе из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
Ранее Беларусь уже закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки на ОАО "Нафтан".
12 марта 2020 года АО «Укртранснафта» начало прием на Морском нефтяном терминале «Южный» первого танкера с нефтью для Беларуси. Его разгрузки завершились утром 14 марта.
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