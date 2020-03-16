Совет ЕЭК принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями (позиция 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС).

«Предлагается установить эту меру с учетом скачка курсов национальных валют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры», - отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Как сообщает ЕЭК, нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования.

Ранее таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС уже обнуляли. Такая мера действовала с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года включительно (на основании Решения Совета Комиссии № 53 от 11 июля 2016 года). Однако ее действие на протяжении менее одного года не позволило достичь планируемых результатов. К тому же такой режим не распространялся на физических лиц. Они уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости, что фактически являлось заградительным барьером для покупки электромобилей.

При этом интерес к электромобилям есть во всех странах Союза. По данным Департамента статистики ЕЭК, в январе-октябре 2019 года их импорт в страны ЕАЭС составил 292 электромобиля (позиция 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС) на общую сумму 14,86 млн долл. США. Доля импорта Армении составила 0,7%, Беларуси – 30,8%, Казахстана – 7,2%, России – 61,3%. В основном электромобили завозятся из США, Китая, Австрии, Германии.

Собственного серийного производства электромобилей в ЕАЭС нет. Но промышленный потенциал существует практически во всех странах. В Беларуси это – СП ЗАО «ЮНИСОН» и СЗАО «БЕЛДЖИ». С учетом предлагаемой меры таможенно-тарифного регулирования к концу 2022 года объем производимых в Республике Беларусь электромобилей планируется увеличить до 30 тыс. в год. Также в Беларуси утверждена Программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. За 2019 год количество зарядных станций РУП «ПО «Белоруснефть» увеличилось до 125 единиц. К 2021 году планируется нарастить их число до 500 станций. Запланировано строительство супербыстрых электрозарядных комплексов, позволяющих сократить время зарядки электромобилей до 10-20 минут.

Единичное производство моторных транспортных средств с электрическими двигателями осуществляется также в Республике Казахстан: готовится к запуску первое серийное производство электромобиля JAC iEV7s, который в настоящее время проходит сертификационные испытания на автополигоне «НАМИ» в Российской Федерации. После получения одобрения типа транспортного средства в первый год производства планируется произвести до 200 единиц электромобилей.

В Кыргызской Республике идет работа по реализации Концепции зеленой экономики «Кыргызстан – страна зеленой экономики». Ведутся переговоры с международными организациями по созданию зарядной инфраструктуры в Бишкеке, а также вдоль основных магистральных дорог.

В Российской Федерации ПАО «Россети» в 2020 году запланирована к реализации Программа «30/30», предусматривающая запуск проектов «Энергия города», «Энергия магистралей» и «Энергия городского транспорта». Планируется создать сети из более чем 440 быстрых зарядных станций и 330 медленных, охватывающих 30 крупных городов и 30 основных автотранспортных магистралей, реализация пилотного проекта по «зеленой экономике», а также создание информационной платформы для владельцев электромобилей и владельцев зарядных станций.

Таким образом, с учетом мер и мероприятий, принятых и проводимых в ЕАЭС, снижение ставки ввозной таможенной в отношении электромобилей будет способствовать формированию в странах «пятерки» рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.