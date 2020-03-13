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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕЭК ПОДГОТОВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЕАЭС ДО 2025 ГОДА
13:05 16.03.2020
Промышленный блок ЕЭК подготовил проект Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года. Об этом сообщил заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Александр Готовский 13 марта на ежегодном Международном экономическом форуме государств-участников СНГ в рамках сессий «Цифровые технологии и финансовые инструменты для эффективной реализации высокотехнологичных проектов» и «Сетевые платформы международной кооперации в промышленности стран СНГ».
Александр Готовский заявил, что предложения подготовлены на основе инициатив бизнеса и научно-экспертного сообщества. Предложения разбиты на пять блоков: задействование потенциала общего рынка, совместная работа на экспортных рынках, инновационное сотрудничество, цифровизация промышленности, углубление промышленной интеграции. Все эти направления развернуты в конкретные мероприятия.
«Главная цель основных направлений – формирование нового качества сотрудничества для построения эффективной интеллектуальной и конкурентоспособной на мировом рынке промышленности ЕАЭС», – подчеркнул Александр Готовский.
Как сообщает ЕЭК, особенностью документа является акцент на достижении результатов в виде реализации межгосударственных программ, запуска инвестиционных и инновационных проектов, создания евразийских центров компетенций.
Итогом должно стать увеличение объемов промышленного производства, кооперационных поставок продукции, взаимного товарооборота, взаимных инвестиций, экспорта товаров и услуг на рынки третьих стран.
«Мы планируем перейти на проектно-ориентированный подход. Уже в обозримом будущем каждый промышленный комплекс в странах Союза будет иметь общие производственные цепочки с предприятиями из союзных государств. Наша цель – увеличить количество и качество производственных и технологических связей между промышленными комплексами наших стран для развития внутреннего рынка и совместного выхода на внешние рынки», – резюмировал Александр Готовский.
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