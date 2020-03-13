Заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Совета Евразийской экономической комиссии Игорь Петришенко 16 марта в режиме видеоконференции проведет заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к рассмотрению запланировано более 20 вопросов из сфер внешнеторговой, интеграционной политики, таможенного, тарифного и технического регулирования.

Особое внимание будет уделено вопросам, которые в дальнейшем будут рассмотрены главами правительств на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске 10 апреля 2020 г.

Кроме того, будет обсужден ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС и выполнения нормативных актов Евразийского экономического союза.

В числе наиболее важных вопросов – подготовка документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.