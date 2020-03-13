|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЕЭК
10:42 16.03.2020
Заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Совета Евразийской экономической комиссии Игорь Петришенко 16 марта в режиме видеоконференции проведет заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к рассмотрению запланировано более 20 вопросов из сфер внешнеторговой, интеграционной политики, таможенного, тарифного и технического регулирования.
Особое внимание будет уделено вопросам, которые в дальнейшем будут рассмотрены главами правительств на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске 10 апреля 2020 г.
Кроме того, будет обсужден ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС и выполнения нормативных актов Евразийского экономического союза.
В числе наиболее важных вопросов – подготовка документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2020
Курсы в банках
на 16.03.2020
Конвертация в банках
на 16.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте