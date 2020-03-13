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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ПРИНЯЛА ПЕРВЫЙ ТАНКЕР С НЕФТЬЮ AZERI LIGHT ДЛЯ БЕЛАРУСИ
10:07 16.03.2020

АО "Укртранснафта" начало прием на Морском нефтяном терминале "Південний" первого танкера Captain A Stellatos с 90 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для Мозырского НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook.

"12 марта 2020 года АО «Укртранснафта» начало прием на Морском нефтяном терминале «Південний» первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light в объеме 90 тыс. тонн для её дальнейшей транспортировки по нефтепроводу «Одесса-Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в направлении НПЗ Беларуси", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

Договор действует до конца 2020 года и предусматривает сотрудничество сторон по транспортировке нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной ветви магистрального нефтепровода "Дружба" на Мозырский НПЗ по маршруту МНТ "Південний" - ЛПДС "Броды" - ЛПДС "Мозырь".

Обеспечение транзита нефти на Мозырский НПЗ позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины.

При этом АО "Укртранснафта" обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

Как сообщалось, Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт заявил, что Беларусь планирует 30% нефти закупать через Украину.

С 1 января РФ прекратила поставлять нефть в Беларусь из-за разногласий по цене на сырьё. Тогда правительство и нефтеперерабатывающие заводы начали поиски альтернативных маршрутов поставок, в том числе с Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Ранее Беларусь уже закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на ОАО "Нафтан".
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