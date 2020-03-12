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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ ГАЗА НА 57%
11:40 13.03.2020
Импорт газа в январе-феврале 2020 года составил 1,438 млн кубометров природного газа, что на 57% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.
"В феврале 2020 года в Украину было импортировано 981 млн кубометров природного газа. Это на 47% больше по сравнению с февралем 2019 года", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
По состоянию на 11 марта 2020 года все импортные объемы голубого топлива поступают исключительно из стран Европейского Союза. Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.
В частности, в январе-феврале 2020 года импорт из Словакии составил 987 млн кубометров - это на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из Венгрии - 229 млн кубометров, что на 41% больше показателей 2019 года.
Из Польши в указанный период поступило 222 млн кубометров - на 140% больше, чем годом ранее. Указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс - 178 млн кубометров.
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