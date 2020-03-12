В Бресте 12 марта состоялось 34-е заседание объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, его участники обсудили вопросы практического взаимодействия и совершенствования механизмов таможенного администрирования на территории Евразийского экономического союза.

В ходе заседания рассмотрено 24 вопроса, 14 из которых инициированы белорусской таможенной службой.

В частности, белорусскими таможенниками вынесены для обсуждения организация пилотного проекта по применению навигационных устройств при контейнерных перевозках товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом в сообщении Китай-Европа-Китай; необходимость принятия мер по недопущению ввоза на территорию Евразийского экономического союза опасных отходов; развитие предварительного таможенного декларирования, применение системы tax-free на территории Евразийского экономического союза и другое.

Принят ряд решений, затрагивающих таможенные упрощения, координацию совместных действий, информационное взаимодействие, а также унификацию применения таможенного законодательства и таможенного регулирования.

Также участники проанализировали ход исполнения решений 33-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза, утвердили План мероприятий рабочих групп при Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза на 2020 год.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько, руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин, заместитель председателя Комитета государственных доходов Армении Шушаник Нерсисян, заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Жайдар Инкербаев, первый заместитель председателя Государственной таможенной службы при правительстве Кыргызстана Султан Мамасадыков, член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Нурлан Акматов, председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис, эксперты таможенных органов государств-участников Евразийского экономического союза.

Коллегия призвана координировать деятельность таможенных служб сторон, участвовать в формировании единой правовой базы Евразийского экономического союза в части, касающейся их компетенции, обеспечивать единообразное применение таможенного законодательства ЕАЭС.