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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАЦБАНК УКРАИНЫ СНИЖАЕТ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ДО 10%
16:53 12.03.2020
Национальный банк Украины принял решение с 13 марта 2020 года снизить учетную ставку до 10%. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий.
"Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года", - сказал Смолий, которого цитирует Укринформ.
Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 31 января 2020 года до 11%, с 13 декабря до 13,5%, до 15,5% с 25 октября 2019 года. 6 сентября 2019 года учетная ставка была снижена до 16,5%, в июле - до 17%.
Ранее, 25 апреля 2019 года, НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.
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