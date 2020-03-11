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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КОЛЛЕГИЯ ЕЭК УВЕДОМИЛА АРМЕНИЮ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ СВОБОДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В ЕАЭС
12:43 11.03.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии уведомила Республику Армения о необходимости отменить разрешения и пошлины на вывозимые в государства ЕАЭС товары (лесоматериалы, руды, отходы и лом из черных металлов, отходы и лом из цветных металлов).

Как сообщает ЕЭК, они были установлены Законом Республики Армения «О государственной пошлине» в 2012 году.

Согласно статье 28 Договора о Союзе в рамках функционирования внутреннего рынка государства – члены Союза во взаимной торговле не применяют вывозные таможенные пошлины и меры нетарифного регулирования.

«Обеспечение основополагающих принципов функционирования внутреннего рынка является одним из приоритетов деятельности Евразийской экономической комиссии. Каждое препятствие на внутреннем рынке подвергается комплексному изучению и индивидуальному рассмотрению на заседаниях Коллегии», - отметил министр по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
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