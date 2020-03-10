ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by, +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ОПРЕДЕЛЕНЫ ОТРАСЛИ С НАИБОЛЬШИМ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
09:53 11.03.2020

Коллегия ЕЭК на заседании 10 марта одобрила доклад о результатах анализа потенциально перспективных для совместного выхода стран ЕАЭС рынков третьих стран для развития евразийского промышленного экспорта.

Как сообщает ЕЭК, отраслями с наибольшим экспортным потенциалом стали металлургия, химическая и целлюлозно-бумажная промышленность.

В частности, товары этих отраслей востребованы в странах, с которым Союз заключил или планирует в ближайшее время заключить соглашение о свободной торговле. Например, металлургическая продукция, произведенная в ЕАЭС, пользуется спросом в Египте (2,5% от общего объема экспорта на рынки третьих стран), Вьетнаме (1,1%) и Израиле (0,6%), продукция химической промышленности – в Индии (4,5%), Вьетнаме (0,6%) и Сербии (0,5%), продукция целлюлозно-бумажной промышленности – в Индии (7,5%), Иране (1,2%) и Египте (1%).

Как подчеркнул министр ЕЭК по промышленности и АПК Артак Камалян, объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС в третьи страны за 2018 год увеличился на 22,1%, в то время как по итогам 2017 года был зафиксирован рост экспорта на 24,2%.

Кроме того, по странам-партнерам в рамках торговых соглашений в настоящее время зафиксирована в целом положительная динамика товарооборота продукцией обрабатывающей промышленности.

Артак Камалян отметил, что «в 2018 году динамика экспорта промышленной продукции Союза на рынки партнеров по соглашениям о свободной торговле опережала по отдельным позициям общемировую динамику экспорта на рынки этих стран».

Напомним, что в список стран, с которыми у ЕАЭС заключены торговые соглашения, входят Вьетнам, Сербия, Сингапур, Иран. Также в данный момент ведутся переговоры о заключении соглашений с Египтом, Израилем и Индией.

Одновременно с учетом объемов и структуры экспорта в рамках доклада определены перспективные для сотрудничества стран Союза рынки третьих стран, а также определены перечни продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.03.2020
валюта курс
EUR 2.6355
USD 2.3208
RUB 3.2208
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6355 -0.0395
USD 2.3208 -0.031
RUB 3.2208 +0.058
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6200 2.6300
USD 2.3150 2.3300
RUB 3.2350 3.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 11.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1350
EUR/RUB 80.0000 81.0000
USD/RUB 70.5000 71.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте