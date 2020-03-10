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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ОПРЕДЕЛЕНЫ ОТРАСЛИ С НАИБОЛЬШИМ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
09:53 11.03.2020
Коллегия ЕЭК на заседании 10 марта одобрила доклад о результатах анализа потенциально перспективных для совместного выхода стран ЕАЭС рынков третьих стран для развития евразийского промышленного экспорта.
Как сообщает ЕЭК, отраслями с наибольшим экспортным потенциалом стали металлургия, химическая и целлюлозно-бумажная промышленность.
В частности, товары этих отраслей востребованы в странах, с которым Союз заключил или планирует в ближайшее время заключить соглашение о свободной торговле. Например, металлургическая продукция, произведенная в ЕАЭС, пользуется спросом в Египте (2,5% от общего объема экспорта на рынки третьих стран), Вьетнаме (1,1%) и Израиле (0,6%), продукция химической промышленности – в Индии (4,5%), Вьетнаме (0,6%) и Сербии (0,5%), продукция целлюлозно-бумажной промышленности – в Индии (7,5%), Иране (1,2%) и Египте (1%).
Как подчеркнул министр ЕЭК по промышленности и АПК Артак Камалян, объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС в третьи страны за 2018 год увеличился на 22,1%, в то время как по итогам 2017 года был зафиксирован рост экспорта на 24,2%.
Кроме того, по странам-партнерам в рамках торговых соглашений в настоящее время зафиксирована в целом положительная динамика товарооборота продукцией обрабатывающей промышленности.
Артак Камалян отметил, что «в 2018 году динамика экспорта промышленной продукции Союза на рынки партнеров по соглашениям о свободной торговле опережала по отдельным позициям общемировую динамику экспорта на рынки этих стран».
Напомним, что в список стран, с которыми у ЕАЭС заключены торговые соглашения, входят Вьетнам, Сербия, Сингапур, Иран. Также в данный момент ведутся переговоры о заключении соглашений с Египтом, Израилем и Индией.
Одновременно с учетом объемов и структуры экспорта в рамках доклада определены перспективные для сотрудничества стран Союза рынки третьих стран, а также определены перечни продукции.
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