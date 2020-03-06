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СРОК ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ ОБУВИ В РОССИИ ПРОДЛЕН
10:26 09.03.2020

В Российской Федерации продлен срок установления запрета на оборот обуви, не маркированной средствами идентификации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам Беларуси, постановлением правительства РФ № 216 от 29 февраля 2020 г. изменены сроки введения обязательной маркировки обувных товаров.

В частности, документом установлены следующие даты и этапы введения обязательной маркировки обуви:

производство и импорт обуви без маркировки, а также оптовая и розничная продажа немаркированной обуви запрещены с 1 июля 2020 г. (ранее – с 1 марта 2020 г);

передача сведений о производстве, импорте, оптовой и розничной продаже обуви в систему маркировки обязательна с 1 июля 2020 г. (ранее – с 1 марта 2020 г);

маркировка остатков обуви произведенных или приобретенных до 1 июля 2020 г., возможна до 1 сентября 2020 г. (ранее – до 1 марта и 1 мая 2020 г. соответственно);

импортируемые обувные товары, ввезенные после 1 июля, но приобретенные до 1 июля 2020 г. (ранее – до 1 марта), участники оборота должны промаркировать до 1 августа 2020 г. (ранее – до 1 апреля 2020 г.).

Кроме того, постановлением предусмотрена возможность предоставления российским оператором системы маркировки ООО «Честный знак» операторам других государств-членов Евразийского экономического союза кодов маркировки российского образца для маркировки обуви, поставляемой на территорию Российской Федерации.

Напомним, что выдача кодов маркировки российского образца на территории Беларуси осуществляется оператором национальной системы маркировки товаров РУП «Издательство «Белбланкавыд». Контакты оператора и пошаговые инструкции по получению кодов маркировки российского образца и внесению соответствующей информации в АИС «Электронный знак» размещены на сайте.

Кроме того, постановлением устранены ранее действовавшие на территории Российской Федерации ограничения на оборот обувных товаров в отношении аккредитованных филиалов иностранных юридических лиц.

Постановление размещено на официальном сайте правительства Российской Федерации.
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