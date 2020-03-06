В ЕАЭС увеличиваются потоки легальной трудовой миграции.

«Преференции на едином рынке труда, предоставляемые гражданам Евразийского экономического союза и недоступные для работников из третьих стран, способствуют увеличению легальности трудовой миграции», – заявил руководитель секретариата министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Аскар Кишкембаев на международной научно-практической конференции, посвященной обсуждению вопросов трудовой миграции из Кыргызстана в государства ЕАЭС.

Представитель комиссии рассказал о перспективах пенсионного обеспечения трудящихся в ЕАЭС, создании унифицированной системы поиска «Работа без границ», прямого признания документов об ученых званиях и образовании по педагогическим, юридическим, медицинским, фармацевтическим специальностям, а также об урегулировании проблем трудящихся, возникающих в процессе пребывания в государстве трудоустройства.

Как сообщает ЕЭК, статистические данные показывают увеличение потоков легальной трудовой миграции. В частности, в 2014 году в России, основной стране приема трудящихся, с целью работы на миграционный учет было поставлено 371 656 граждан Кыргызстана, а по итогам 2019 года их число увеличилось на 22% и составило 453 702 человек. Численность граждан Кыргызстана, застрахованных в системе индивидуального персонифицированного учета Российской Федерации, на 1 июля 2019 года составила 475 051 человек. В отношении 243 527 граждан были начислены страховые взносы.

«Полагаем, что на едином рынке труда ЕАЭС необходимо установить единые взаимоприемлемые подходы по всем проблемным вопросам», – резюмировал Аскар Кишкембаев.