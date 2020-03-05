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ЕЭК НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА С ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ
11:46 06.03.2020

ЕЭК начинает новый этап сотрудничества с Европейской комиссией. Об этом заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян в Москве на конференции «ЕАЭС – ЕС – взгляд в 2020 год», организованной ТПП РФ.

«При взаимодействии с ЕЭК будем делать упор на поддержку диалога по линии бизнес-ассоциаций и компаний ЕАЭС и ЕС. – отметил Артак Камалян. – Интерес европейских деловых кругов к укреплению экономических связей между нашими Союзами становится все более очевидным».

Такой подход, по мнению министра ЕЭК, полностью отвечает интересам обеих сторон и соответствует подписанному в 2017 году по инициативе европейских и евразийских деловых кругов меморандуму о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. «Евросоюзу необходим единый евразийский рынок, а Евразийскому экономическому союзу – взаимодействие с Европой. В экономическом смысле идея континентального экономического пространства – абсолютно разумна и оправданна», – подчеркнул министр ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, в мероприятии приняли участие председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, генеральный директор Schneider Group Ульф Шнайдер, представители крупного европейского бизнеса – компаний Bosch, Confindustria, AHLERS, Julius Meinl и др.

На момент открытия конференции меморандум подписали около 50 крупных ассоциации и компаний, среди которых Schneider Group, Bosch, Metro, Rhenus Logistics, Siemens, Knorr-Bremse, OWC, Wilo, Knauf, Allianz, Белорусская торгово-промышленная палата, Ассоциация банков России, «Ростсельмаш», «Газинформсервис» и ряд других.
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