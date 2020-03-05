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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ ВЫРОСЛИ ДО $26,6 МЛРД
10:37 06.03.2020

Международные резервы Украины в феврале увеличились на 0,3 млрд долл. - до 26,6 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 марта 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 622,8 млн долл. США (в эквиваленте). В феврале они увеличились на 1,3%. Увеличение международных резервов в феврале обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В целом динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: во-первых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В феврале чистое предложение валюты увеличилось вследствие сохранения на достаточном уровне поступлений от экспорта и одновременного уменьшения спроса на валюту со стороны импортеров из-за более низких цен и потребность в энергоносителях на фоне теплой зимы, а также распространение по миру коронавируса, которое усложнило торговлю и сдерживало международный туризм.

Как результат, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили объемы продаж на 689,0 млн долл. США.

Национальный банк пополнял международные резервы в отдельные дни, когда предложение валюты было больше чем спрос, и в целом купил 734,0 млн долл. США.

В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения Национальный банк также провел валютную интервенцию по продаже валюты на 45,0 млн долл. США.

Во-вторых, на динамику резервов в феврале повлияли операции правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в целом было направлено 768,8 млн долл. США (в эквиваленте). Из них 417,2 млн долл. США уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, 213,6 млн долл. США - по обязательствам правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда, 33,7 млн долл. США - по еврооблигациям (ОВГЗ). Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

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В то же время в течение месяца правительство привлекло 202,3 млн долл. США за счет размещения валютных ОВГЗ.

Еще одним фактором стала переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 207,2 млн долл. США (в эквиваленте).

Сейчас текущий объем международных резервов покрывает 4,0 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

На 1 февраля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн долл. США (в эквиваленте).
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