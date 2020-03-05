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ЕЭК ПРЕДЛОЖИЛА УСКОРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ КАБОТАЖНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК В ЕАЭС
16:06 05.03.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела реализацию Программы либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, на заседании было отмечено, что мероприятия, необходимые для реализации программы, проведены в срок не всеми государствами ЕАЭС.

Так, Беларусь уже приступила к реализации третьего этапа программы: в январе этого года на ее территории совершено несколько каботажных перевозок. Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску третьего этапа. Россия же не внесла изменения в законодательство, позволяющие перевозчикам других стран Союза совершать каботажные перевозки по ее территории.

Ключевая задача программы - сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта. Изначально программа либерализации каботажных перевозок была согласована между Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней присоединился Кыргызстан. Казахстан будет участвовать в программе с 2025 года. Программа была утверждена президентами стран ЕАЭС в мае 2015 года. Она рассчитана на период с 2016 по 2025 годы и состоит из нескольких этапов.

Вопрос о ходе исполнения программы неоднократно рассматривался на Консультативных комитетах по транспорту и инфраструктуре Комиссии и Совете руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств Союза, на заседаниях Евразийского межправительственного совета и глав государств Союза, по итогам которых отмечалась необходимость ускорить в странах Союза принятие мер, необходимых для начала реализации программы.

Вопрос планируется рассмотреть на Совете ЕЭК и на саммите глав стран-участниц ЕАЭС.
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