|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРЕДЛОЖИЛА УСКОРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ КАБОТАЖНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК В ЕАЭС
16:06 05.03.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела реализацию Программы либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, на заседании было отмечено, что мероприятия, необходимые для реализации программы, проведены в срок не всеми государствами ЕАЭС.
Так, Беларусь уже приступила к реализации третьего этапа программы: в январе этого года на ее территории совершено несколько каботажных перевозок. Армения и Кыргызстан заявили о готовности к запуску третьего этапа. Россия же не внесла изменения в законодательство, позволяющие перевозчикам других стран Союза совершать каботажные перевозки по ее территории.
Ключевая задача программы - сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автомобильного транспорта. Изначально программа либерализации каботажных перевозок была согласована между Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней присоединился Кыргызстан. Казахстан будет участвовать в программе с 2025 года. Программа была утверждена президентами стран ЕАЭС в мае 2015 года. Она рассчитана на период с 2016 по 2025 годы и состоит из нескольких этапов.
Вопрос о ходе исполнения программы неоднократно рассматривался на Консультативных комитетах по транспорту и инфраструктуре Комиссии и Совете руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств Союза, на заседаниях Евразийского межправительственного совета и глав государств Союза, по итогам которых отмечалась необходимость ускорить в странах Союза принятие мер, необходимых для начала реализации программы.
Вопрос планируется рассмотреть на Совете ЕЭК и на саммите глав стран-участниц ЕАЭС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2020
Курсы в банках
на 05.03.2020
Конвертация в банках
на 05.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте