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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕЭК ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТРАН В ПРОЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
12:34 05.03.2020
Члены Совета Евразийской экономической комиссии 4 марта согласовали еще несколько позиций проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Как сообщает ЕЭК, обсуждение прошло в штаб-квартире ЕЭК в формате видеоконференции.
«Проект Стратегии до 2025 года - принципиально новый формат в Евразийском экономическом союзе, поскольку включает конкретные меры и механизмы прямого действия», - подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
«Странами уже согласовано более 320 позиций, остаются несогласованными только восемь мероприятий, - отметил глава ЕЭК, - кроме того, поступили еще девять новых предложений от Казахстана, России и Беларуси, которые необходимо обсудить и согласовать в ближайшее время».
На совещании были согласованы формулировки в сфере антимонопольного регулирования, в области налогообложения и торговой политики.
Работа над документом ведется комиссией совместно со сторонами в соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета. Очередной раунд обсуждения назначен на 16 марта.
Доработанный проект будет вынесен на рассмотрение глав правительств стран Союза в апреле этого года с последующим утверждением главами государствами на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае.
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