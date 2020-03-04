Члены Совета Евразийской экономической комиссии 4 марта согласовали еще несколько позиций проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Как сообщает ЕЭК, обсуждение прошло в штаб-квартире ЕЭК в формате видеоконференции.

«Проект Стратегии до 2025 года - принципиально новый формат в Евразийском экономическом союзе, поскольку включает конкретные меры и механизмы прямого действия», - подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

«Странами уже согласовано более 320 позиций, остаются несогласованными только восемь мероприятий, - отметил глава ЕЭК, - кроме того, поступили еще девять новых предложений от Казахстана, России и Беларуси, которые необходимо обсудить и согласовать в ближайшее время».

На совещании были согласованы формулировки в сфере антимонопольного регулирования, в области налогообложения и торговой политики.

Работа над документом ведется комиссией совместно со сторонами в соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета. Очередной раунд обсуждения назначен на 16 марта.

Доработанный проект будет вынесен на рассмотрение глав правительств стран Союза в апреле этого года с последующим утверждением главами государствами на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае.