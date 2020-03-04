Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопрос о регулировании беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые приобретаются физическими лицами в рамках международной электронной торговли.

Ранее Евразийский межправительственный совет поручил комиссии совместно с правительствами государств Союза проработать вопросы поэтапного изменения норм беспошлинного ввоза, синхронизации порогов для беспошлинного ввоза товаров в торговом и неторговом обороте, а также выделения в Таможенном кодексе ЕАЭС правил таможенного администрирования таких товаров в отдельный блок с введением института уполномоченного оператора электронной торговли.

Как напомнил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов, с 1 января 2020 года норма беспошлинного ввоза уже снижена с 500 до 200 евро. Тем не менее российская сторона предлагает дальнейшее снижение в связи с перетоком прибыли и налогов из розницы в интернет-магазины, расположенные на территориях иностранных государств.

Как сообщает ЕЭК, в ходе обсуждения прозвучало мнение о необходимости детального анализа ситуации и возможных последствий снижения норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

На заседании Совета ЕЭК также планируется доложить о ходе проработки этого вопроса.