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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРОРАБАТЫВАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РФ О СНИЖЕНИИ НОРМ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
11:16 05.03.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела вопрос о регулировании беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые приобретаются физическими лицами в рамках международной электронной торговли.
Ранее Евразийский межправительственный совет поручил комиссии совместно с правительствами государств Союза проработать вопросы поэтапного изменения норм беспошлинного ввоза, синхронизации порогов для беспошлинного ввоза товаров в торговом и неторговом обороте, а также выделения в Таможенном кодексе ЕАЭС правил таможенного администрирования таких товаров в отдельный блок с введением института уполномоченного оператора электронной торговли.
Как напомнил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов, с 1 января 2020 года норма беспошлинного ввоза уже снижена с 500 до 200 евро. Тем не менее российская сторона предлагает дальнейшее снижение в связи с перетоком прибыли и налогов из розницы в интернет-магазины, расположенные на территориях иностранных государств.
Как сообщает ЕЭК, в ходе обсуждения прозвучало мнение о необходимости детального анализа ситуации и возможных последствий снижения норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.
На заседании Совета ЕЭК также планируется доложить о ходе проработки этого вопроса.
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