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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОМПАНИИ СТРАН ЕАЭС СМОГУТ ОТКРЫВАТЬ СВОИ ФИЛИАЛЫ В БЕЛАРУСИ
09:41 05.03.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение уведомить Беларусь о необходимости исполнения права ЕАЭС, чтобы дать возможность юридическим лицам стран Союза открывать свои филиалы в Беларуси.
В соответствии с Гражданским кодексом Беларуси иностранные организации не вправе создавать на территории страны филиалы. Запрет распространяется в том числе и на создание филиалов юрлиц государств Союза.
Между тем, как подчеркнул министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян, договор о ЕАЭС обязывает каждую страну обеспечить для юрлиц любого государства-члена режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый юрлицам своей страны. В договоре также определено, что страны Союза не должны вводить и применять в отношении лиц любого государства-члена ограничений, касающихся формы учреждения.
«В настоящее время филиалы можно открывать во всех странах Союза, кроме Беларуси», - уточнил Гегам Варданян.
На заседании также было отмечено, что правительство Беларуси уже готовит соответствующие изменения в Гражданский кодекс.
Как сообщает ЕЭК, по итогам обсуждения решено уведомить Беларусь о необходимости исполнения протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в части обеспечения возможности открытия юридическими лицами Союза своих филиалов на территории республики.
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