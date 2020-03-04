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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
16:49 04.03.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированный перечень стандартов к техрегламенту «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Как сообщает ЕЭК, перечень включает 126 межгосударственных и 42 национальных стандарта стран Евразийского экономического союза. Их применение на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований техрегламента.
Перечень стандартов на методы испытаний продукции включает 269 межгосударственных стандартов, 60 национальных стандартов государств ЕАЭС, а также 93 методики. Страны могут применять национальные стандарты до разработки соответствующих межгосударственных.
Перечни стандартов подготовлены Комиссией совместно с государственными органами стран Союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества на основании результатов мониторинга применения, обновления и отмены документов в области стандартизации. Стандарты учитывают изменения, внесенные в техрегламент в мае 2019 года.
Для ряда стандартов установлен переходный период по дате их применения.
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